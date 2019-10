Foi você que pediu salame de chocolate de Kinder Bueno?

Se é guloso, leia o que se segue: há uma nova marca de salames de chocolate artesanais que o vai deixar viciado.

A ideia surgiu por acaso, quando Catarina Máximo Ferreira e Vasco Mesquita Rodrigues, um casal de namorados, experimentavam fazer a receita de salame de chocolate que já estava na família de Vasco há várias gerações. Pensaram em como ficaria se lhe juntassem Kinder Bueno ou coco e o resultado está à vista: a Home Made Salame está a ser um sucesso. "Tem sido uma correria", contam. "Já chegámos a fazer 14 salames num dia".

Além do clássico, há salames de Vinho do Porto, de Filipinos brancos, de american cookies, de M&M's, de Kinder Bueno, de coco ralado, de Milka Oreo, entre outros. O tamanho normal (30 cm) custa 5€ e o tamanho pequeno (15 cm) fica por 3€. Se não conseguir escolher, opte pelo Salamix (7,50€) com até três ingredientes à escolha. E também pode escolher a base de chocolate, preto ou branco (mais 1€).

As encomendas devem ser feitas através do Instagram (@homemade_salame) ou do email homemadesalame@gmail.com. As entregas são gratuitas no centro do Porto.



