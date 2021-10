Foi você que pediu uma pizza de pato fumado? Encontra-a na nova pizzaria do quarteirão das artes

Os grandes janelões da Okra, virados para a rua, não passam despercebidos a quem transita durante o dia entre a rua de Miguel Bombarda e a Adolfo Casais Monteiro, duas das artérias mais mexidas do quarteirão das artes. Mas, à noite, o cenário é ainda mais convidativo: a sala, com candeeiros e cadeiras em palhinha, vegetação suspensa, um bar para cocktails e outro de corte – de onde saem as carnes frias que aqui também se servem, finamente cortadas por uma Berkel vermelho-reluzente –, ilumina-se e faz lembrar um restaurante da Riviera Francesa ao pôr-do-sol.

“A ideia era ser uma pizzaria sem as típicas toalhas de mesas aos quadrados. Queríamos uma decoração leve e descontraída, que fugisse ao que seria expectável”, explica Luís Folhadela, responsável pelo espaço. O arrojo saltou também para o menu, que apresenta propostas mais fora da caixa. “O chef Rui Mingados [responsável pela cozinha dos restaurantes do grupo, do qual o Flow e o Mistu também fazem parte] é o grande obreiro da carta. Entendemos que havia espaço para sermos disruptivos. Temos uma série de construções que não são comuns em pizzarias. Temos pizza com pato fumado ou com polvo”, conta Ricardo Graça Moura, um dos sócios.

© Flavio Toneiro

São todas cozinhadas em forno a lenha, num Stefano Ferrara, para seremos mais específicos, que é uma espécie de Rolls-Royce dos fornos do género. E o chef Márcio Lopes, à frente da cozinha, esteve inclusivamente de mão na massa, durante 15 dias, a aprimorar arte de pizzaiolo. À de pato fumado com radicchio e ricota (14€), e à de camarão com carpaccio de polvo e tinta de choco (15€), juntam-se outras, como a de presunto de Parma (16€) ou a de alcachofras e espargos (17€).

FLAVIO TONEIRO Okra

Se chegar com fome (faça-o, por favor), atire-se às entradas. Há crudo de corvina com tomate, puré de alcachofras e limão; tártaro de carne com manjericão, tomate e gema de ovo curada; carpaccio de novilho com alcaparras, parmesão e anchovas (todas a 9€); ou salada de abóbora assada com burrata, mel, alecrim e alface romana (15€), entre outras. Para fechar, invista no gelado de mascarpone e rum, ou no semifrio de ricota com figo e laranja (ambos a 5€).

É preciso ainda um parágrafo para referir os cocktails que acompanham (e bem) a refeição, preparados por um bartender residente, experiente em mixologia. De uma Margarita on the rocks a um Moscow Mule, de um Aperol Spritz a um Pisco Sour (entre os 7€ e os 9€), tente não perder a cabeça e manter a compostura.

FLAVIO TONEIRO Okra

Rua Adolfo Casais Monteiro, 94 (Porto). 969 426 337. Seg-Sex 12.30-15.00; 19.30-23.00. Sáb 13.00-15.30; 19.30-00.00.

+ As melhores pizzas no Porto

+ Time Out Love Local Awards: escolha os seus locais preferidos no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal