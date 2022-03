Four Points by Sheraton é o novo hotel no centro de Matosinhos

O novo hotel Four Points by Sheraton Matosinhos já está de portas abertas, com ginásio, café, gastrobar e 108 quartos equipados com cozinha compacta.

Aberto desde 28 de Março, o Four Points by Sheraton Matosinhos resulta de um projecto de reabilitação urbana da canadiana Mercan Properties, com um investimento de 19,1 milhões de euros. Conta com 108 quartos, muitos deles com varanda, equipados com cozinha compacta e outras comodidades, para que os hóspedes se sintam em casa em viagens de negócios ou lazer.

© DR Four Points by Sheraton Matosinhos

Situado a poucos minutos da praia, o hotel inclui um centro de negócios, um ginásio equipado com as mais recentes máquinas "Technogym" e um café com uma vasta selecção de pastelaria. O gastrobar oferece um menu sazonal durante todo o dia, cocktails de autor inspirados em Matosinhos e cervejas artesanais locais. Os quartos duplos estão disponíveis a partir de 99€ por noite, com pequeno-almoço incluído. Nesta fase de pré-abertura, o hotel oferece um desconto especial de 30% para reservas feitas directamente no site oficial.

© DR Four Points by Sheraton Matosinhos

Four Points by Sheraton é uma marca global com 300 hotéis em 43 países e territórios. "A abertura deste hotel vem reforçar a oferta de serviços hoteleiros disponíveis em Matosinhos, uma das zonas em desenvolvimento do Porto", diz em comunicado Filipe Silva, Presidente da AHM – Ace Hospitality Management, responsável pela gestão do espaço. "O recente anúncio da criação de uma cidade de inovação ligada às 'energias do futuro' é um projecto que promete potenciar o dinamismo de Matosinhos. Sem dúvida, o Four Points by Sheraton Matosinhos representa um compromisso com uma cidade com grande potencial", acrescenta.

Rua Sousa Aroso, 188 (Matosinhos). 914 106 379. Desde 99€ por noite

