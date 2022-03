Há menus especiais para descobrir os restaurantes de Matosinhos

O Menu Degustar Matosinhos está de volta para a terceira edição, agora em 111 restaurantes espalhados por todo o concelho. De 1 a 30 de Abril, pode provar menus de degustação compostos por entrada, prato principal (carne, peixe ou vegetariano) e sobremesa pelo valor de 15€ ou 25€.

Esta iniciativa foi criada para apoiar o sector da restauração, com menus de almoço ou jantar, disponíveis mediante reserva prévia nos estabelecimentos aderentes. São várias as propostas que pode experimentar a preços especiais – consulte aqui a lista de restaurantes e respectivos menus.

Desde os melhores sabores do mar, como o tradicional polvo assado, os filetes de pescada, o bacalhau confeccionado de várias formas, a açorda de camarão, as lulas grelhadas e o risoto de gambas, até aos pratos de carne, como os grelhados na brasa, os lombinhos de vitela, a picanha grelhada, as francesinhas, hambúrgueres e pizzas. Mas há também opções vegetarianas como o bife de seitan, a pasta al pesto ou os canelones com bechamel de curcuma.

Mais para fazer em Matosinhos:

+ Os melhores restaurantes em Leça da Palmeira

+ Os melhores restaurantes de peixe e marisco no distrito do Porto

+ Matosinhos: há cinema gratuito para crianças no primeiro sábado do mês

+ Novo mural de MrDheo em Matosinhos é uma homenagem à resistência do povo ucraniano

+ Festival Dias da Dança regressa em pleno ao Porto, Matosinhos e Gaia

+ Loja das Meias abre primeiro espaço no distrito do Porto