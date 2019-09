Francesinha na Baixa: este ano o festival tem cerca de 20 propostas diferentes

A Praça de D. João I volta a servir de cenário ao Francesinha na Baixa, evento gastronómico que celebra esta especialidade tão típica do Porto. Alfândega d'Ouro, Cufra, Madureira's e Inova são as quatro casas responsáveis pela confecção das francesinhas que lhe vão chegar à mesa nesta oitava edição que começa a 26 de Setembro e se estende até 6 de Outubro.

Neste festival, no qual o prato será acompanhado por harmonizações com cerveja e espectáculos de música ao vivo durante os fins-de-semana, espere encontrar cerca de 20 propostas diferentes deste prato, de acordo com a organização, citada pela Porto Lazer.

Não quer ficar de fora desta iniciativa? Então saiba que a entrada no recinto, com lugar para 440 pessoas sentadas, tem um custo de 3€ e inclui a oferta de uma cerveja. Se passar por lá entre as 12.00 e as 17.00, de segunda a sexta-feira, o acesso é gratuito. As crianças até aos 12 anos não pagam. O espaço vai funcionar entre as 12.00 e as 23.00, de domingo a quinta-feira, e das 12.00 à 00.00, de sexta-feira a sábado. No dia do arranque, abre às 19.00 e encerra às 00.00.

Na última edição, o festival organizado pela Essência do Vinho e pela Super Bock, com o apoio da Câmara do Porto, atraiu mais de 18 mil visitantes.

