Francis Keré, pioneiro da arquitectura sustentável, dá conferência no Porto

Em 2004, Francis Keré recebeu o Prémio Aga Khan de Arquitectura pela sua primeira obra construída: uma escola primária em Gando, no Burkina Faso, o seu país de origem. Na altura, foi distinguido pela prática arquitectónica ancorada no envolvimento e contributo da comunidade. Desde então, alia a responsabilidade e consciência social à sustentabilidade dos materiais, da arquitectura e do design.

Depois de se apresentar em espaços expositivos como o Serpentine Pavillion (2017), em Londres, o Coachella Valley Music and Arts Festival (2018) ou a Bienal de Arquitectura de Veneza (2016 a 2018), Francis Keré expõe pela primeira vez em Portugal, num programa organizado pela editora AMAG e inserido na Concreta, feira de reabilitação, construção, arquitectura e design que decorre de 21 a 24 de Novembro na Exponor.

O arquitecto, sediado em Berlim, inaugura a exposição Keré Architecture no dia 21, às 17.00, seguida da conferência em que será lançada a monografia com os seus principais trabalhos. A entrada na conferência custa 8€, sendo que a exposição, patente até dia 24, pode ser vista pelos visitantes por 3€ (profissionais do sector) ou 5€ (público geral).

