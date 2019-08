Freamunde celebra os 300 anos da Feira do Capão com festa de três dias

Não é todos os dias que se celebra um tricentenário e Freamunde, cidade do concelho de Paços de Ferreira, sabe bem disso, pelo que preparou três dias de festa para comemorar os 300 anos da Feira do Capão, evento que coloca um dos comeres mais emblemáticos da zona no centro das atenções. De 13 a 15 de Setembro, os visitantes não só vão ter a oportunidade de provar esta iguaria, de particular textura, suculência e sabor, como a de participar numa viagem cronológica pela História, conseguida através da recriação de tradições e costumes, segundo a organização.

Esta iniciativa, promovida pela junta de freguesia de Freamunde com o apoio de associações locais, é de entrada livre e vai ter lugar no centro da cidade, além de direito a um programa variado que inclui música, dança, teatro, demonstração de ofícios e feira de animais, por exemplo.

Uma concentração de vespas (dia 14, às 14.30); Agostinho e Felicidade (dia 14, às 18.00), um espectáculo de rua com marionetas humanas, responsabilidade da companhia Boca de Cão; e a Chulada da Ponte Velha (dia 14, às 21.30), um baile à moda antiga com ranchos folclóricos, estão entre as actividades a não perder nesta feira, cujo programa completo pode consultar abaixo.

O capão de Freamunde é um frango de crescimento lento, “castrado antes de atingir a maturidade sexual e que se destina exclusivamente à produção de carne”. Segundo a organização, “o ato de capar os frangos remonta ao tempo dos Romanos. Consta-se que o Cônsul Romano Caio Cânio, cansado da perda do sono por causa do cantar dos galos, conseguiu fazer aprovar uma lei impeditiva da existência destas aves na cidade de Roma. Sem contrariar a lei, houve logo quem se lembrasse de uma forma de continuar a usufruir da carne dos galos, capando-os. Terá deste modo surgido uma nova "espécie", o capão, que ultrapassa em beleza, tamanho e sabor, o galo macho”.

A romanização do território do Noroeste Peninsular e a criação de pequenos aglomerados populacionais sobre a jurisdição Romana, acabou por fazer com que a tradição de criar o capão atravessasse gerações. Esta foi oficialmente instituída em 1719, por uma provisão do rei D. João V.

Programa

Sexta-feira 13

21.15 Leitura do Foral dos 300 anos da Feira do Capão – Teatro Pedaços de Nós

21.30 Castanholas de Freamunde - Teatro Pedaços de Nós

21.45 Charanga do Capão

22.15 O Gaiteiro e os Lobos - T.R.E.T.A.S (teatro de sombras e marionetas)

23.00 Palankalama (concerto)

00.10 Quadras Populares Sobre o Capão – Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós

00.15 Daniel Pereira Cristo “Octeto” (concerto)

Sábado 14

14.30 22ª Concentração de Vespas - Vespa Clube de Freamunde

16.30 Charanga do Capão

18.00 Agostinho e Felicidade - companhia Boca de Cão (animação de rua com marionetas humanas)

21.00 Desfile de Ranchos Folclóricos do Concelho de Paços de Ferreira

21.15 Leitura do Foral dos 300 anos da Feira do Capão – Teatro Pedaços de Nós

21.30 Chulada da Ponte Velha

22.00 Charanga do Capão

22.45 Alforria – A vida numa carroça - companhia Boca de Cão (marionetas de manipulação directa e de sombras)

23.00 Tuna - Associação Musical de Freamunde

00.10 Quadras Populares Sobre o Capão – Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós

00.15 Retimbrar (concerto)

Domingo 15

15.00 Largada de Pombos – Sociedade Columbófila de Freamunde

16.30 Teatro Dom Roberto - Red Cloud (teatro popular de fantoches)

17.00 Charanga do Capão

18.00 Circ'ao'Léu - Kopinxas (teatro de rua/ espectáculo circense)

19.00 Orquestra Juvenil de Freamunde (concerto)

20.00 Charanga do Capão

21.30 Pedasons Grupo de Percussão (concerto)

21.55 Quadras Populares Sobre o Capão – Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós

22.00 Galandum Galundaina (concerto)

+ Aos sábados há concertos de jazz ao ar livre nos jardins do Palácio de Cristal

+ Expensive Soul celebram 20 anos com concerto gratuito em Leça da Palmeira

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.