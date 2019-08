Gaia Folk 2019: Festival Internacional de Folclore anima a cidade de 6 a 8 de Agosto

O Gaia Folk, Festival Internacional de Folclore que vai reunir, do outro lado da margem, grupos da Sérvia, da Letónia, do México e, claro, de Gaia, arranca esta terça-feira 6 e estende-se até quinta-feira 8. “Fomentar o intercâmbio de tradições de diferentes regiões e países”, apresentando aos visitantes da cidade “a diversidade e a riqueza do património material e imaterial tão dignamente apresentados pelos grupos folclóricos participantes, nos seus trajes e adereços, bem como nas canções e danças que interpretam”, é o objectivo da iniciativa, segundo a organização.

O grupo de danças e cantares de Serzedo e o KUDŽ "Bratstvo” Subotica, colectivo sérvio com cerca de 120 membros que “agrega no seu repertório danças e cantigas tradicionais de toda a Sérvia, dando ainda destaque aos valiosos e autênticos trajes que envergam”, são os responsáveis pelas actuações no dia 6. Já dia 7, conte com espectáculos do Rancho Regional de Gulpilhares e do Folk Dance Group "Peda", no qual “os dançarinos são acompanhados por uma orquestra tradicional composta por violinos, acordeão, tambores e um kokle, uma espécie de saltério ou cítara tradicional da Letónia”.

No último dia do evento, as atenções voltam-se para o Grupo Folclórico da Madalena e para o Grupo Folklórico de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, que “com a sua alegria e o colorido dos seus trajes” vai demonstrar “a exuberância do folclore mexicano”.

Caso não queira ficar de fora desta festa que vai dar uma nova vida à beira-rio, onde se vão realizar todos os espectáculos, sempre às 21.30, saiba que é de acesso livre.

+ Até Setembro há transporte gratuito para as praias de Gaia

+ Os melhores restaurantes em Gaia

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.