Gaia recebe a época mais mágica do ano com uma Praça de Natal

Os entusiastas da época natalícia já estão em contagem decrescente e têm motivos para isso: as luzes já começam a dar brilho à cidade, as montras começam a ficar cobertas de vermelho e dourado e a euforia dos miúdos (e graúdos) paira no ar. O Natal é tempo de família, diversão e muitos, muitos doces. E Gaia tem o plano ideal para si. Entre o dia 30 de Novembro a 1 de Janeiro leve a sua família até à Praça de Natal Jogos Santa Casa, que será instalada no Jardim do Centro Cívico de Gaia, em frente ao edifício da Câmara Municipal.

Deslizar na rampa de gelo e patinar na pista de gelo, andar na roda gigante ou no carrossel são algumas das atracções que vai encontrar por lá. Além da habitual casa do Pai Natal, também pode visitar o Mercado de Natal e, quem sabe, aproveitar para comprar alguns presentes.

Assistir a um espectáculo de vídeo mapping durante dois dias, em que a tecnologia e a magia natalícia serão aliadas, completa o programa de actividades. A entrada é gratuita.

