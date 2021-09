Os Mareantes do Rio Douro vão actuar com os Retimbrar no dia 4 de Setembro

O Gaia World Music está de volta à zona histórica de Gaia, no espaço Zé da Micha, junto ao rio Douro. Nos dias 3 e 4 de Setembro, o evento vai trazer quatro concertos gratuitos de artistas e colectivos que representam a fusão entre a ancestralidade e a contemporaneidade da música tradicional, provenientes do Norte de Portugal e da Galiza.

Na sexta-feira, 3 de Setembro, o cavaquinho do bracarense Daniel Pereira Cristo abre o festival às 19.00 com uma formação em hepteto, a que se segue o espectáculo audiovisual do projecto galego de electro-folk Baiuca, às 21.00. A noite de 4 de Setembro começa ao som dos mirandeses Galandum Galundaina, acompanhados pelos Pauliteiros de Miranda, às 19.00. A encerrar a chave de ouro, às 21.00, poderá ouvir os ritmos dos portuenses Retimbrar com a participação especial dos Mareantes do Rio Douro, uma das mais antigas colectividades de Vila Nova de Gaia, com mais de 300 anos de existência.

.

Os bilhetes gratuitos podem ser levantados no espaço Zé da Micha, duas horas antes do início dos concertos das 19.00. Para os momentos musicais das 21.00, será possível adquirir os ingressos após o final dos concertos anteriores, depois da limpeza e desinfecção do recinto. A lotação do espaço está limitada a 218 lugares sentados, sendo obrigatório o uso de máscara.

