Gaia tem um novo espaço para acolher animais abandonados

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) de Vila Nova de Gaia está enquadrada numa área verde com cerca de 36 mil metros quadrados, o que corresponde a quatro vezes mais do que as actuais instalações do Centro de Reabilitação Animal (CRA). Será inaugurada esta sexta-feira, dia 16 de Abril.

A PATA localiza-se junto ao Parque Biológico, na Estrada Nacional 222, em Avintes. O equipamento municipal inclui uma área de recreação, um parque canino, um centro de formação, áreas de tratamento e de apoio ao alojamento de animais, bem como edifícios anexos, em áreas mais reservadas e protegidas, destinados ao alojamento, com 80 jaulas para cães e um gatil. Paralelamente, este projecto terá uma componente educativa, com acções de sensibilização sobre os animais de estimação.

“A PATA nasce da necessidade de acrescentar valências à oferta do município na área do acolhimento e tratamento animal, uma vez que a necessidade de mais espaço e de um maior número de jaulas era há muito identificada pelo CRA que tem desempenhado um papel fundamental na promoção da adopção responsável de cães e gatos que são recolhidos pelo município”, afirma o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado em comunicado.

Em 2020, o Centro de Reabilitação Animal de Gaia registou um aumento na taxa de adopção, tendo sido adoptados 256 animais (165 cães e 91 gatos). Por outro lado, foram recolhidos e entregues ao CRA um total de 301 animais. Se estiver à procura de um amigo para a vida, conheça os cães e os gatos que estão à espera de uma nova família.

