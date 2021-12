Gaia tem um novo mural em homenagem aos bairros populares

Vila Nova de Gaia está mais bonita. O artista gaiense Third pintou as suas memórias dos bairros populares no Cedro, através do projecto "Meu Bairro, Minha Rua".

A Câmara Municipal de Gaia, através do projecto "Meu Bairro, Minha Rua", convidou Nuno Palhas, que assina nas paredes como Third, a pintar um edifício no Cedro. Com esta intervenção, o artista quis representar a ligação entre a comunidade e o bairro. "Como gaiense tenho muitas memórias dos bairros populares, de passar especificamente pelo Bairro do Cedro, cheio de estendais, mulheres diligentes nas suas lides, atentas aos filhos que brincavam por perto e aos muitos cães que teimavam em saltar às roupas", conta o artista nas redes sociais.

© DR "Passado presente e futuro" (2021) de Third no Cedro

"Procurei representar essas memórias de um quotidiano simples, que actualmente tem outras rotinas, mas onde se mantém vivo o sentido de comunidade. A dicotomia entre passado, presente e futuro é difusa propositadamente, expressa na saturação de cor e na passagem para formas facetadas. Usei novamente o girassol como elemento decorativo e símbolo de fortuna, como a riqueza dos laços de vizinhança", acrescenta.

Nuno 'Third' Palhas nasceu em 1979 em Vila Nova de Gaia. Desde cedo demonstrou interesse pela cultura hip-hop, mas extravasa os limites mais enraizados no conceito de arte urbana. A sua criatividade é expressa através do graffiti, ilustração, modelação 3D, design têxtil, entre outras áreas. Imerso na cultura urbana, a inspiração nasce das vivências do quotidiano. O seu estilo privilegia a representação de estruturas tridimensionais, com um cunho de realismo.

