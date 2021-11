GaiaShopping recebe concerto gratuito de Pedro Abrunhosa

Até ao final do mês, durante os fins-de-semana, o Gaia Shopping recebe o GAIA Family GIG. Para encerrar o festival está marcado um concerto de Pedro Abrunhosa, no dia 28 de Novembro, às 17.00, na sala 4 do Cinema NOS. A entrada para o concerto é gratuita, mas a lotação é limitada ao espaço, sendo necessário levantar os bilhetes no Balcão de Informações, no máximo de quatro bilhetes por pessoa.

Segundo o comunicado, o festival aposta numa programação "para toda a família" e ao longo do mês incluiu, entre outras actividades, workshops, concertos e DJ sets. Além do concerto do músico portuense, também pode assistir ao espectáculo Dragonologia, que "traz o mundo da fantasia aos corredores do centro comercial com 'Tiro', o dragão inofensivo com asas muito grandes e muito especial". Acontece às 11.00 de sábado, 27 de Novembro, no piso zero.

Até 26 de Novembro, está a decorrer no piso zero do centro comercial, à entrada do hipermercado Continente, uma angariação de alimentos – a organização apela à doação de bens alimentares prioritários, como arroz, massa, azeite e leguminosas – para a União de Audiovisuais, "que apoia famílias em dificuldades de trabalhadores do sector da cultura e espectáculo, através da oferta de cabazes alimentares".

