Galeria Municipal do Porto recebe duas novas exposições

A partir de 12 de Junho e até 22 de Agosto, a Galeria Municipal do Porto vai receber duas novas exposições: Pés de Barro, um trabalho colectivo com curadoria de Chus Martínez e Filipa Ramos, e Wall גדר جدار, de Inés Moldavski, com curadoria de Guilherme Blanc.

"E se o futuro for uma tecnologia tão antiga e peculiar como o barro? E se afinal o barro for uma matéria que permanentemente se auto-renova e dá ao tempo as suas imprevisíveis configurações? E se o barro for o futuro e o futuro for o barro?" – foram estas as perguntas, lançadas por Chus Martínez e Filipa Ramos, as curadoras de Pés de Barro, a um grupo de artistas.

O resultado é um conjunto de trabalhos assinados por vários artistas – Neïl Beloufa, Isabel Carvalho, Gabriel Chaile, Pauline Curnier Jardin, Formabesta (Salvador Cidrás & Juan Cidrás), Tamara Henderson, Ana Jotta e Eduardo Navarro –, que questionam e reflectem sobre as diferentes possibilidades criativas da olaria e da cerâmica.

Para construir Wall גדר جدار, a artista argentino-israelita Inés Moldavsky foi desafiada a revisitar o seu filme The Men Behind the Wall – vencedor do Urso de Ouro no Berlinale, Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2018 – onde teve a oportunidade de contactar e conversar com homens palestinianos, que vivem em Gaza e na Cisjordânia, através de uma aplicação de dating.

Este projecto foi especialmente desenvolvido para a Galeria Municipal do Porto e serve como uma forma de a artista densificar "esta proposta de atravessamento de fronteiras – digitais, políticas, religiosas e de género –, construindo um exercício franco, e por isso provocador, de intimidade conversacional e de análise cultural", lê-se na nota descritiva.

As duas exposições são de entrada gratuita. Para saber mais informações sobre a Galeria Municipal e o seu calendário, pode consultar a programação completa online.

