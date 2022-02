Galeria Municipal do Porto vai ter programa gratuito com passeios, performances e conversas

Antes de encerrar para obras, a Galeria Municipal do Porto promove um programa paralelo com conversas, performances e um passeio nos jardins do Palácio de Cristal.

Situado nos jardins do Palácio de Cristal, o edifício da Galeria Municipal do Porto será brevemente alvo de uma intervenção com vista ao melhoramento e revitalização das infra-estruturas e espaços expositivos. Para já, e até 20 de Fevereiro, ainda há duas exposições para ver e um programa paralelo para descobrir, tudo com entrada gratuita.

Nos sábados de 12 e 19 de Fevereiro, a Galeria Municipal do Porto oferece um programa de actividades paralelo à exposição colectiva “Erro 417: Expectativa Falhada”, que conta com curadoria de Marta Espiridião. Neste sábado, o programa começa às 15.00, com um passeio pelos jardins do Palácio de Cristal, proposto pela poeta e investigadora indígena Ellen Lima. Com o título “Rama e Pûera”, o percurso procurará promover a reflexão sobre temporalidade ancestral e contemporânea, convidando os participantes a pensar a relação da vida com o presente.

De seguida, pelas 16.00, o programa continua no espaço da exposição com uma conversa entre Ellen Lima e o colectivo FACA. Formado em 2019, este colectivo procura repensar a forma como a cultura em geral, e a arte em particular, integra o debate em torno de questões relacionadas com temáticas LGBTQI+, feminismo, colonialismo, racismo e não-normatividade em espaços museológicos. Depois da conversa, no mesmo local às 18.00, será apresentada a performance sonora Estomacus pela dupla de artistas que constitui o projecto Trypas Corassão.

No sábado seguinte, 19 de Fevereiro, pelas 16.00, acontece uma conversa entre Hilda de Paulo – artista participante na exposição – e Luan Okun, que também apresentará a performance O jeito que o corpo dá, pelas 18.00, no espaço de exposição da Galeria Municipal do Porto.

A participação em todos estes eventos é gratuita, mas requer o levantamento de bilhete (máximo de dois por pessoa) até 15 minutos antes do seu início no balcão da Galeria. Aconselha-se a reserva antecipada através do email galeriamunicipal@agoraporto.pt.

As obras na Galeria Municipal deverão ficar concluídas no final deste ano e o novo ciclo expositivo começará no início de 2023. Durante o tempo em que estiver encerrada, a Galeria continuará a sua relação com a cidade, através de programações-satélite em que serão abordadas as questões-chave que definirão as orientações temáticas da actividade expositiva durante os próximos anos.

Galeria Municipal: Rua D. Manuel II (jardins do Palácio de Cristal). Ter-Dom 10.00-18.00. Grátis

