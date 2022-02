Parque de Serralves organiza visita sazonal de Inverno

No dia 13 de Fevereiro, o Parque de Serralves convida a uma visita orientada para explorar as paisagens e cores desta estação, marcada pelas camélias e as magnólias.

Durante o Inverno, o Parque de Serralves pode parecer contido, mas continua cheio de vida. As dinâmicas desta estação do ano expressam-se nas cores, formas, cheiros e texturas. Naquela que é a estação da dormência de alguns seres vivos, espécies como as camélias e as magnólias surpreendem com as suas florações, conferindo um colorido muito especial.

Para conhecer o parque e as suas singularidades no Inverno, a Fundação de Serralves vai organizar uma visita sazonal no domingo, 13 de Fevereiro, das 10.30 às 12.00. A visita será orientada por Ricardo Bravo, coordenador de serviço de gestão e manutenção do parque, e terá o custo de 10€. As crianças até aos 12 anos não pagam e os jovens e seniores têm direito a 50% de desconto. A inscrição deverá ser feita via email (m.tavares@serralves.pt), até às 17:00 desta sexta-feira.

Também no domingo, 13 de Fevereiro, às 12.00, poderá fazer uma visita orientada à exposição Modus Operandi, com obras da Colecção de Serralves. Mais tarde, às 15.00, pode participar na visita-oficina ao Treetop Walk, para conhecer este percurso ao nível da copa das árvores, observando os vários espaços naturais e culturais existentes em Serralves e explorando a sua biodiversidade.

Mais para fazer em Serralves:

+ Há um novo brunch para provar em Serralves

+ Casa de Chá de Serralves reabre com o perfume das glicínias

+ A primeira exposição de Mark Bradford em Portugal está no Porto

+ Nova exposição da Colecção Miró em Serralves até Março

+ Casa de Serralves reabre ao público após obras de recuperação