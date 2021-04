Geoparque de Viana do Castelo está pronto para visitas

No Geoparque Litoral de Viana do Castelo pode viajar no tempo e conhecer a história do planeta desde há mais de 500 milhões de anos. Agora, há uma aplicação e um site que ajudam a descobrir este território.

Entre cascatas, praias, parques, moinhos, castros e castelos, no Geoparque Litoral de Viana do Castelo pode encontrar gravuras rupestres, planaltos graníticos, dunas trepadoras, pias salineiras, cristas quartzíticas, relógios de sol, espigueiros e fojos de lobos. Através do seu património geológico inventariado, este território mostra os aspectos basilares sobre a forma como o lugar que hoje conhecemos como Viana do Castelo evoluiu ao longo dos últimos 570 milhões de anos.

A Câmara Municipal de Viana lançou esta semana a aplicação e o site oficial do Geoparque, que passa assim a estar oficialmente pronto para acolher turistas, com condições tecnológicas para a conservação e fruição turística do seu património geológico. A app Geoparque Viana do Castelo pode ser descarregada gratuitamente através da APPStore – durante esta semana, será também lançada a versão para Android.

© Geoparque Viana do Castelo Cemitério de Praias Antigas do Alcantilado de Montedor

Os visitantes podem agora conhecer a localização dos vários elementos patrimoniais, nomeadamente os monumentos naturais, as zonas especiais de conservação da Rede Natura2000, os sítios da memória, os arqueossítios e a Viana subaquática. É também facilitada informação textual, fotografias panorâmicas e em 3D, vídeos informativos e uma forma de planear os sítios onde comer e dormir. A aplicação dispõe de um módulo de realidade aumentada, que permite observar a paisagem envolvente com a câmara do telemóvel, sendo informado do que está a observar.

© Geoparque Viana do Castelo Cascata da Ferida Má

Este projecto está a ser desenvolvido há cerca de 15 anos, com a colaboração de diversas personalidades e instituições, como 27 juntas de freguesia, sete agrupamentos de escolas, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e e outras instituições de ensino superior (Universidade do Minho, CIIMAR-UP, Universidade de Coimbra, MARE), o Fórum Português de Geoparques da UNESCO, a Associação Empresarial de Viana do Castelo e os técnicos municipais.

O Geoparque Litoral de Viana do Castelo estende-se por mais de 320 km2 e é reconhecido, desde Setembro de 2017, pelo Fórum Português de Geoparques da UNESCO como membro aspirante à rede mundial. O programa já decorre desde 2005, com o desenvolvimento de um trabalho de inventariação e classificação dos recursos patrimoniais e a classificação legal dos 13 monumentos naturais.

