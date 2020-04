Gio Rodrigues lança colecção de tapa máscaras

Com a loja temporariamente fechada, o designer portuense Gio Rodrigues aproveitou os recursos que tinha em stock para criar um novo artigo: tapa máscaras.

Existem oito modelos de tapa máscaras, com padrões florais e geométricos, e é possível comprar cada um individualmente (17,45€) ou num pack que inclui uma gravata com o mesmo desenho (53,90€). São todos feitos de poliéster e laváveis na máquina. Embora não protejam contra o vírus, estas peças evitam que toquemos com as mãos na boca e nariz e protegem os que nos rodeiam. Após cada utilização, devem ser lavadas na máquina e passadas a ferro a alta temperatura.

O surto de Covid-19 afecta todos os sectores, o dos casamentos não é excepção, e o foco principal do designer sempre foram os vestidos de noiva e de cerimónia. "Não podia ficar parado. O meu negócio está muito dependente dos casamentos e, numa altura em que estão todos a ser adiados, tive de arranjar forma de reajustar a minha oferta, tendo em conta aquilo que o mercado procura", explica Gio Rodrigues, em comunicado.

Todos os artigos à venda na loja online estão, neste momento, com descontos até 30%. Em cada venda, 15% dos lucros revertem para a campanha "Nossos Heróis", cujo objectivo é ajudar na compra de materiais como tecido técnico e elástico. Recentemente, o designer reabriu o seu ateliê para, com a ajuda das suas costureiras, começar a produzir equipamentos de protecção individuais para hospitais. Até agora, foram doadas mais de dez mil cogulas, máscaras, manguitos, batas e calças, com o apoio da Nuditex, que se ofereceu para ficar responsável pelo corte das peças, e da Nomalism, que forneceu o tecido necessário.

No entanto, os pedidos continuam a chegar, por isso, Gio Rodrigues apela a mais doações de tecido técnico e a mais costureiras voluntárias prontas para trabalhar. O designer tem as portas do seu ateliê, na Avenida da Boavista, abertas para quem quiser ajudar, e compromete-se a fazer chegar todo o material necessário a quem preferir trabalhar a partir de casa.

Quem quiser colaborar, pode ligar para o 22 208 1992 ou enviar um e-mail para atelier@giorodrigues.com.

