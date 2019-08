Golden Oldie: os loucos anos 20 chegaram ao Porto

O fascínio pela década de 1920 sempre foi algo que Sara Ferro e Cristiano Losa tiveram em comum. Não admira, portanto, que essa seja a temática do Golden Oldie, o novo bar da cidade idealizado por este casal. Foi tudo pensado ao pormenor, desde a decoração do espaço à roupa que ambos usam. E para não destoar do resto, aqui só se vai ouvir jazz, charleston e foxtrot.

A juntar ao look anos 20, outras das marcas do Golden Oldie é a lista mui recomendável de cocktails de autor com um toque fora do habitual. Entre eles encontra o Nostalgia (8€), feito com whiskey Black Bull, Porto Tawny, pêra e redução de queijo Roquefort. Para finalizar, o copo é colocado numa pequena redoma de vidro e ligado a um tubo que injecta na bebida fumo de alecrim.

Outro cocktail que merece a sua atenção é o Legado (8€), servido numa ampulheta. De um lado fica a bebida propriamente dita, com conhaque Pierre Ferrand 10 Generations, Porto Tawny 10 anos, mel, pólen e solução salina; e, do outro, está um fumo de flor de laranjeira. Se quiser, o cliente junta as duas partes.

O Golden Oldie tem também cerveja (1,20€), vinhos do Douro a copo (3€) e cocktails mais comuns, como mojitos (7€) e margaritas (10€). Se quiser inovar, aposte numa flute de tsarine (9€), um champanhe que em tempos só era servido à realeza russa, e acompanhe com um macaron da Rue de Macarons (10€). Além das bebidas, há também há uma ementa de petiscos. Foi pensada pela chef Carla Silva e tem como base a cozinha francesa, com pratos como madalenas de Roquefort e tomilho (3,50€) e tarte tatin de foie gras (7€).

Last but not least, fique a saber que este espaço é pet friendly – há fortes probabilidades de ser recebido à porta pela Scarlet, uma cadela Boiadeiro de Berna de oito meses – e que os planos para o futuro de Sara e Cristiano incluem colaborações com chefs portugueses e, possivelmente, com dois estrelas Michelin espanhóis.

