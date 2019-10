Golden Oldie vai celebrar o Halloween com uma festa e um cocktail especial

A noite mais assustadora do ano celebra-se no Golden Oldie, com uma festa de Halloween e um cocktail especial. O Nosferatu foi pensado para esta noite e vai estar disponível apenas a partir de quinta-feira e até ao dia 10 de Novembro.

Fique a saber que dentro deste bar, temático dos anos 20, há muitos cocktails de autor para provar. O especial de Halloween, disponível por 9€, é feito com vodka Froggy B, infusão des Mille Collines, carvão activado e extracto de vegetais carbonizados. Se o nome lhe parecer familiar, é porque este foi inspirado no filme Nosferatu, de F. W. Murnau, que foi lançado, precisamente, nos anos 20.

"Quisemos ter presente algum simbolismo desta época [Dia das Bruxas] no nosso cocktail, como a escuridão da noite através do carvão activado e o tom vermelho sangue que demos aos vegetais carbonizados. Juntamos ainda ao nosso cocktail uma vodka infusionada com sabores de Inverno, sendo estes pimenta rosa, cravinho, cardamomo, gengibre, canela e sementes de girassol”, explicam os donos do espaço Sara Ferro e Cristiano Losa.

