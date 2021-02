Gonçalo Peixoto e Alexandra Moura na Semana da Moda de Milão

Entre 23 de Fevereiro e 1 de Março, vários criadores vão apresentar na Semana da Moda de Milão as suas colecções para mulher, para o Outono-Inverno 21/22. Entre os nomes no alinhamento, pode encontrar dois portugueses: Gonçalo Peixoto no dia 23 e Alexandra Moura no dia 28, ambos com apresentações digitais.

O primeiro português em destaque é Gonçalo Peixoto, uma estreia para o jovem designer do Porto, que normalmente apresenta as suas propostas na ModaLisboa. Agora, vai ter a oportunidade de marcar presença no dia 23, pelas 08.00 (09.00 em Milão), nesta plataforma internacional, com a sua nova colecção que, segundo o comunicado do Portugal Fashion, "pede para dançar, num desejo nostálgico de liberdade em cores vibrantes e divertidas".

Já no dia 28, às 15.00 (16.00 em Milão), é a vez de Alexandra Moura, que já conhece muito bem os cantos à casa. A sua colecção "traz o conceito de subversão aliado a pausa e reversão, em que o conjunto de acções de desconstrução aplicadas ao processo criativo de uma peça fazem os detalhes desta colecção, ampliando, assim, a percepção da sua composição e forma".

A presença destes designers portugueses em Milão é apoiada pelo Portugal Fashion e a ModaLisboa.

