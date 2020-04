Green Talks: falar de sustentabilidade em tempo de quarentena

Se a sustentabilidade é uma preocupação no seu dia-a-dia, provavelmente já ouviu falar da Phenix Portugal, uma aplicação móvel que luta contra o desperdício alimentar. Apesar de a grande maioria dos restaurantes estar de portas fechadas, a app não baixou os braços. Para falar de sustentabilidade, criou as "Green Talks", uma série de directos que vão passar no Instagram duas vezes por semana.

Os lives vão acontecer todas as quartas e sábados às 19.00, cada um com uma programação diferente. Para a estreia, na quarta 8, pode contar com uma entrevista a Eunice Maia, responsável pela loja lisboeta Maria Granel e autora do livro Desafio Zero. Segue-se no sábado 11 uma entrevista a Catarina Matos, proprietária da loja online Mind The Trash.

Na quarta 15, o objectivo do directo vai ser ensinar a fazer detergente ecológico, graças a um workshop liderado por Sandra Leitão, autora do blog Da Minha Casinha. Segue-se Rute Lourenço, da Phenix Portugal, que vai dar dicas sobre culinária sem desperdício no sábado 18.

A ideia é que estas sessões continuem enquanto a quarentena durar. A programação para o resto do mês "será revelada na segunda quinzena de Abril, seguindo sempre o mesmo formato: conversas, workshops, dicas e utilidades que as pessoas poderão facilmente implementar na sua vida", explicam os responsáveis pela Phenix em comunicado. Fique atento.

+ Leia a edição mais recente da Time In Portugal

+ 2019 foi ano recorde na reciclagem do Porto

+ A energia do Porto vai ser 100% renovável

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.