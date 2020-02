Gulosos, atenção: a Festa do Chocolate em Matosinhos está de regresso para a 7ª edição

A Festa do Chocolate em Matosinhos está de volta. Entre os dias 8 e 25 de Fevereiro vai poder deliciar-se com uma grande variedade de chocolates — sejam eles quentes, tabletes, bombons ou sob a forma de brigadeiro —, assistir a showcookings, participar em workshops e admirar estátuas de chocolate.

O evento terá lugar em frente à PSP de Matosinhos (junto à Câmara de Matosinhos), numa tenda climatizada onde estarão presentes mais de 25 expositores.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos em parceria com a Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato (Andarte), tem entrada gratuita e horários alargados. De segunda a quinta-feira está aberto ao público entre as 12.00 e as 23.00. Às sextas-feiras estende-se até à meia-noite e ao sábado e ao domingo abre mais cedo, às 11.00. Bom apetite. Não se desgrace.

