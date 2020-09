Há 15 novas exposições no Quarteirão de Miguel Bombarda

A partir das 16.00 deste sábado, há novos ciclos expositivos para visitar em 15 galerias de Miguel Bombarda. Os espaços comerciais e alternativos do quarteirão vão também acompanhar as inaugurações simultâneas com lançamentos de novas colecções.

Devido à actual situação de contingência, o acesso será mais restrito, mas os prazos das exposições serão prolongados. Cada espaço fará as adaptações que considera relevantes, segundo as indicações da Direcção-Geral de Saúde, e os ajuntamentos estão limitados a dez pessoas.

Também por isso, a habitual animação que costuma acompanhar as inaugurações será novamente transferida para o meio digital. O evento virtual "Bombarda em Casa" propõe dois concertos com a curadoria da Lovers & Lollypops (João Pais Filipe às 16.00 e Angélica Salvi às 18.00) e uma visita guiada online (17.00), para ver na página da Ágora.

Confira a lista das exposições:

Galeria São Mamede - Múltiplos Falantes de João Moniz

Galeria Presença - Air Through Soft Solids (part 2) de Diogo Tudela

Galeria Serpente - 50 assombrosas vistas da cidade do Porto de Joaquim Vieira

Galeria Quadrado Azul - colectiva

Galeria Fernando Santos - Olhar Indiscreto de Pedro Calapez

Galeria Fernando Santos 531 - À procura de um outro Continente de Daniela Krtsch

REM - Espaço Arte - colectiva

Galeria Símbolo - colectiva

Galeria João Lagoa - colectiva

Galeria Artes Em Partes - instalação de Lady Lázaro

Galeria Ap'Arte - colectiva

Galeria Trindade - Peles Rebeldes de Sónia Aniceto

Ó! Galeria - Meninos das Lágrimas de Mariana, a Miserável

Espacio Jhannia Castro - Transa_Baladas do último sol de Ângela Berlinde

Galeria Adorna - Highlights de Joachim Luxo

