Pedro Calapez apresenta série de obras inéditas na Galeria Fernando Santos

‘Olhar Indiscreto’ inaugura a 26 de Setembro e retoma a busca colorida e abstracta do artista plástico Pedro Calapez pelas profundezas do olhar. A exposição pode ser visitada até 19 de Dezembro na Galeria Fernando Santos, com entrada livre.

Depois de, no ano passado, ter apresentado Redemoinho no Espaço 351, área da Galeria Fernando Santos dedicada aos pequenos formatos, Pedro Calapez regressa ao espaço principal do galerista com Olhar Indiscreto, exposição individual que inaugura no sábado, 26 de Setembro, e que fica ali patente até 19 de Dezembro.

O artista plástico, cujo trabalho ganha forma sobretudo na pintura, vai mostrar uma série de “obras novas, na maioria de grandes dimensões, inéditas, a acrílico sobre tela ou alumínio”, descreve o comunicado de imprensa. Como habitual, recorre a um registo abstracto e colorido para criar paisagens repletas de fragmentos e texturas.

Como o nome deixa antever, a exposição foca-se no olhar, tema que serve de matéria de criação para Pedro Calapez regularmente. “A obra pode ou não despertar questões para quem a observa, mas inevitavelmente contém em si elementos, resultantes de uma actuação física, que se propõem a um olhar”, problematiza o artista no texto de apresentação.

Além de ter sempre lugar face ao magnetismo da obra, o olhar atravessa todo o processo criativo, do “momento em que este acontece, o momento em que este se faz e aquele outro em que se olha o feito”. Em Olhar Indiscreto “procura-se o lugar entre a mão e um olhar”. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 10.00 às 12.30 e das 15.00 às 19.00, e ao sábado, das 15.00 às 19.00. A entrada é livre.

