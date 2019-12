Há 74 máscaras asiáticas para ver na Casa-Museu Teixeira Lopes

O exotismo e exuberância chegaram à Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo a 30 de Novembro, com a exposição Máscaras da Ásia, composta por um total de 74 objectos, provenientes da China, Coreia, Índia, Indonésia, Japão, Sri Lanka, Tailândia e Tibete. A mostra, que se divide em três núcleos, revela ao visitante “a diversidade performativa, estética e funcional destes objectos que tanto podem encarnar temíveis demónios em rituais antigos, como caricaturar tipos sociais, em peças de teatro cómicas”, adianta a autarquia de Gaia.

As peças pertencem à colecção Kwok On, criada pelo sinólogo francês Jacques Pimpaneau em 1971, a partir de um conjunto de cerca de 600 objectos. Em 1999, a colecção foi doada à Fundação Oriente, com sede em Lisboa, que tem vindo a dar-lhe continuidade. Hoje é composta por mais de 15 mil elementos.

Os interessados podem visitar a exposição de terça-feira a domingo, entre as 10.00-18.00, até 26 de Janeiro.

