Há 900 manjericos para ver (e cheirar) na Avenida dos Aliados

A Avenida dos Aliados volta a servir de palco para uma instalação que já é uma tradição no Porto. Flores de Manjerico, uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto, através da Ágora, e do atelier de arquitectura FAHR 021.3, é uma estrutura de madeira com cerca de 900 manjericos.

Composta por duas peças de grandes dimensões, dispostas em V, a estrutura que está patente no cimo da Avenida dos Aliados permite um percurso pelo seu interior, potenciando a entrada num cheiroso vale verde de manjericos. A instalação é inspirada nos jardins suspensos e nas clássicas bancas de venda que povoam a cidade na época das festas sanjoaninas. O colectivo FAHR 021.3 criou uma peça que mais parece "uma manta de flores de manjerico que se ergue no espaço público, envolvendo o espectador de forma emocional e sensorial", explica a nota descritiva.

© DR / FAHR 021.3 Instalação 'Flores de Manjerico' de FAHR 021.3

Feita com plantas cedidas pelo Horto Municipal do Porto, esta tradição nasceu em 2014 e servia, nos anos anteriores, como cenário às rusgas da cidade, tendo sido suspensa devido à pandemia. Pode ser vista e cheirada até ao final da tarde de quarta-feira, 23 de Junho. No final, estes manjericos serão oferecidos à população.

