Há aulas online de gyrokinesis três vezes por semana

Em 1975, o bailarino clássico, ginasta e também nadador Juliu Horvath desenvolveu um sistema de exercícios com a ajuda de um equipamento específico. Este contribui, entre outras coisas, para a tonificação dos músculos, melhoria da postura corporal e da circulação sanguínea, fortalecimento e flexibilização da coluna vertebral e estimulação da coordenação motora. Quem o diz é Amine Benderra, responsável pelo Gyrotonic - Instituto do Lago, o único estúdio no Norte de Portugal a trabalhar (há já dez anos) com a metodologia que lhe dá nome. Enquanto o espaço físico se encontra de portas fechadas, chegam até si com aulas de gyrokinesis, um sistema precursor que tem como principal vantagem o facto de poder ser feito à distância, uma vez que não implica o uso de máquinas.

“Mais do que possibilitar um espreguiçar do corpo e um alívio das tensões musculares”, estas aulas possibilitam aos seus participantes a aprendizagem de alguns exercícios e mobilizações da coluna que vão poder implementar no seu dia-a-dia, de modo a “melhorarem a sua postura, ganharem mais consciência do próprio corpo no espaço e optimizarem os seus movimentos na vida laboral ou nas actividades diárias”, explica Amine.

As aulas, que têm atraído clientes dos 20 aos 80 anos de idade, têm a duração de 60 minutos e são disponibilizadas via Zoom todas as terças, quintas e sábados, sempre às 11.00. Para participar nestas lições, nas quais se realizam exercícios suaves em grupo, só precisa de um banco e de um tapete ou algo almofadado. A primeira aula experimental é gratuita, mas as restantes têm um custo de 10€ por pessoa. Para se inscrever, entre em contacto com a equipa através das redes sociais do espaço.

