Há comida, cocktails e eventos na nova estação da Invicta

A cidade está cada vez mais versátil e a abertura de espaços multifacetados como o Porto Station Market - resultado da transformação do parque norte da estação de São Bento num pólo gastronómico e cultural -, onde a comida, a bebida, a música e a arte se misturam, é a prova disso mesmo. Aqui, desde meados de Julho e até ao final de Outubro, vai encontrar o local ideal para passar os dias quentes de Verão, seja a assistir a um espectáculo ou a desfrutar de um copo de vinho com os amigos (os de quatro patas também são bem-vindos).

O Alicantina e o Baixa Burguer são dois dos seis restaurantes que vão começar por assegurar as refeições no mercado. Entre a oferta, conte com francesinhas, grelhados, peixe, marisco, leitão, bolos e sobremesas tradicionais. Caso integre o grupo de pessoas que prefere deixar os ingredientes de origem animal fora do prato, não se preocupe, há um espaço só para si, com barbecue, sushi e hambúrgueres vegan.

No Porto Station Market há ainda uma zona lounge com jardim, bar de cerveja e cocktails, que vai acolher sunsets e concertos, uma sala para jantares de grupo e um autocarro restaurado com capacidade para 15 a 20 pessoas, dentro do qual vão decorrer microeventos, como provas de vinhos e apresentações de fado, de quarta-feira a domingo, entre as 19.00 e as 20.00. Como pode ver, ao longo dos próximos meses, justificações válidas para perder o comboio não lhe vão faltar.

