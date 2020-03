Há jantares privados no ROSA ET AL a partir deste mês

Às vezes, as melhores refeições acontecem em casa. Foi com este mote que os irmãos Patrícia e Emanuel Sousa, donos da townhouse ROSA ET AL, prepararam, para este ano, uma programação de jantares privados: o Supper Club.

O primeiro é já este domingo, 8 de Março, e serve de pretexto para o "encontro de pessoas de diferentes latitudes à volta de uma mesa", como se lê em comunicado e como acontece, de facto, nas salas de jantar das nossas casas sempre que juntamos os amigos para jantar.

Quanto à comida, conte com um menu com cinco momentos (50€) que "recontam a Dieta Atlântica", focado nos ingredientes orgânicos e de origem regional. O pairing de vinhos e chás japoneses (a partir de 20€) terá a assinatura da Niepoort e do projecto Chá Camélia, respectivamente.

Os Supper Clubs ao longo do ano, em quatro datas distintas, terão chefs nacionais e internacionais como convidados. Seja para "um jantar a quatro mãos ou em formato takeover, numa entrega ao conceito de partilha", é obrigatório marcar presença. E reservar, já que a lotação é limitada e a procura, muita.

Ainda em Março, o ROSA ET AL vai lançar as Cooking Classes, aulas sobre a "cultura gastronómica portuguesa" que vão acontecer duas vezes por mês na townhouse e serão limitadas a oito participantes.

