Há menus especiais para descobrir os restaurantes de Angeiras

Os restaurantes de Angeiras, em Matosinhos, vão servir menus especiais a 15€ com entrada, prato e sobremesa. Para provar entre 14 e 26 de Setembro.

A segunda edição do evento gastronómico VisEat Angeiras vai levar o melhor do mar (e não só) para a mesa de 11 restaurantes da Praia de Angeiras e arredores, em Matosinhos.

Entre 14 e 26 de Setembro, os restaurantes O Pai da Maria, O Saraiva, Solar do Gordo, Casa da Praça, Miraparque, Casa da Guripa, Casa do Gordo, Lobo do Mar 1894, Diva's Bar Praia, Ronca Tapas Bar e o Restaurante e Rodízio Terra de Minas apresentam um menu especial que inclui entrada, prato e sobremesa, pelo valor de 15€, ao almoço e ao jantar, mediante reserva prévia.

Em terra de pescadores, os restaurantes aderentes vão apostar em sabores do mar como lulas grelhadas com batata a murro, amêijoas à Bulhão Pato, espetada de lulas com gambas, salmão grelhado, massada de tamboril, mas também em pratos de carne, como uma francesinha especial ou um prego em pão de caco.

Consulte aqui os menus, os horários, moradas e contactos dos restaurantes aderentes.

+ Há um novo bar de praia em Matosinhos para relaxar à beira-mar

+ Matosinhos vai ter espaço gaming gratuito dedicado aos videojogos dos últimos 40 anos

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal