Há novas exposições gratuitas para ver em Miguel Bombarda

As inaugurações simultâneas estão de volta a Miguel Bombarda neste sábado. A partir das 16.00, há várias exposições para ver no Quarteirão das Artes, com entrada livre.

O quarteirão mais artístico do Porto volta a receber um novo ciclo de inaugurações simultâneas no sábado, 25 de Setembro. A partir das 16.00, as galerias e os espaços expositivos, comerciais e alternativos de Miguel Bombarda vão mostrar novas exposições, com acesso livre.

O momento será acompanhado por uma visita guiada virtual pelas diferentes exposições, transmitida uma hora depois, às 17.00, na página de Facebook da Ágora. A imagem do cartaz desta edição ficou a cargo da artista plástica e ceramista Sílvia Pinto Costa, cortesia da SCAR-ID, loja de arte e design que a artista co-fundou em 2013 com o arquitecto André Ramos, no número 253 da Rua do Rosário. No tipo de letra usado no cartaz foi mantida a parceria com a designer e directora artística Joana Machado, do Colönia Studio.

.

Consulte a lista de galerias e exposições:

Galeria São Mamede – Flower Power, de Manuela Castro Martins;

Galeria Presença – Rotor, de Carlos Mensil, curadoria de João Silvério;

Galeria Serpente – Um corpo sem qualidades, de José Pastor;

Galeria Quadrado Azul – exposição colectiva;

Galeria Fernando Santos – Cabrita, Facts of life #2 (Porto) | Project Room: Entre o equilíbrio e a ruptura, de Cristina Massena;

Galeria Fernando Santos 531 – Pequeno Formato;

REM – espaço arte – *Angelis, de Maria De Fátima Silva;

Galeria Símbolo – exposição colectiva;

Galeria João Lagoa – exposição colectiva;

Galeria Artes em Partes – (re)veste;

Galeria Ap'arte – O mundo da mulher de Maria João Oliveira | exposição de pintura de Paulo Ponte | Mitologia, ambiências urbanas, monumentos icónicos de Paulo Tanoeiro;

Galeria Trindade – Objetos e apropriações, de Brigitte Szenczi e Juan António Mañas;

Ó! Galeria – A vocês que enchem o meu vazio, de Mantraste.

Galeria Adorna – Coimbra b, de Bruno Silva.

A par das galerias de arte contemporânea, também alguns espaços expositivos, comerciais e alternativos vão apresentar novas colecções, sugestões de design ecológico e sustentável, moda e acessórios com design e produção nacional, joalharia contemporânea de autor, objectos de decoração e iluminação personalizados, música e workshops, entre os quais se destacam:

Galeria Cruzes Canhoto – primeira exposição a solo de Miguel Pipa;

Circus Network – Escape From Planet Earth, de The Caver,;

Centro Comercial Bombarda – (re)veste;

Collectiva – Collectiva Meeting’21;

Tincal lab – exposição de Nóra Tengely e exposição colectiva (in)SIDE EFFECT;

Clink – PopUp ClinkLab;

CRU Galeria – traditional trends – retratos de uma família, com curadoria de Rossana Mendes Fonseca;

SCAR-ID – ATER, Still Life / Novas colecções AW21'22;

Galeria Tiê – queda, de Guilherme Portes;

DaVinci art gallery – Honor, de Hazul;

Ó! Cerâmica – exposição de Santinho Ceramics, Mariana Lopes e Ricardo Milne.

+ Galerias de arte que deve conhecer no Porto

+ Tudo o que pode fazer na Rua de Miguel Bombarda

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal