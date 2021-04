Há novos passadiços para descobrir as lagoas de Arcos de Valdevez

Nas margens do rio Vez há muito para descobrir, por entre as maravilhas da natureza. O novo troço da Ecovia do Vez foi inaugurado esta semana e faz a ligação entre o Poço das Caldeiras, na freguesia de Loureda, e S. Sebastião, na freguesia de Cabreiro. Este novo trajecto desenvolve-se de forma contínua ao longo do rio, em passadiços.

© Câmara Municipal de Arcos de Valdevez Passadiços Lagoas do Vez

O percurso contribui para "valorizar o património natural existente, bem como dar a conhecer aos transeuntes as lagoas do Vez, de grande beleza", anuncia o comunicado da Câmara de Arcos de Valdevez. Através dos pontos de acesso criados pelo município, os visitantes vão poder descansar junto à água fresca e cristalina ou dar uns mergulhos para se refrescarem nos dias mais quentes.

© Câmara Municipal de Arcos de Valdevez Passadiços Lagoas do Vez

De acesso livre, a Ecovia do Vez percorre rios e lagoas, passando pela famosa aldeia de Sistelo, perto do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Conta com várias etapas, cada uma com variados pontos de interesse. Este novo troço teve um investimento global de cerca de 200 mil euros, consolidando a rede de mais de 300 km de percursos pedestres de Arcos de Valdevez.

© Câmara Municipal de Arcos de Valdevez Passadiços Lagoas do Vez

+ 14 passeios para fazer na natureza

+ Já abriu a ecovia que liga Famalicão à Póvoa de Varzim

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade