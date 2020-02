Há novos pratos para provar no Casario, o restaurante da Gran Cruz House, na Ribeira

Foi em Setembro de 2018 que o Casario, restaurante instalado na Gran Cruz House, na Ribeira, abriu as portas. A carta, desenvolvida a quatro mãos por Miguel Castro e Silva e José Miguel Guedes, tem agora novos pratos, desenvolvidos pelos chefs com base no respeito pelos produtos e pela sua sazonalidade.

Para começar, atire-se ao lírio curado com escabeche de legumes e creme de aipo com avelã (12€), ao polvo com agrião e puré de batata doce (14€) ou ao creme de beringela com trompetas e castanhas, uma alternativa vegetariana (8€).

Depois, vale a pena experimentar também o robalo com laranja e funcho (24€), o arroz de peixe com lagostim e açafrão (26€), a vitela maronesa com ensopado de grão e cogumelos (18€) e o porco bísaro com migas de couve lombarda e morcela com molho à portuguesa (22€).

Remate tudo com a sobremesa à base de bolacha, avelã e caramelo salgado (7€). Se optar pelos menus de degustação (35€ ao almoço e 55€ ao jantar, sem vinhos) pode ter uma experiência ainda mais completa. Fica a dica.

