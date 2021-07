Há um espectáculo da natureza para descobrir em Gaia

O Cantinho das Aromáticas tem alguns dos mais belos campos de flores de Portugal, que por esta altura estão repletos de perpétuas de todas as cores. Durante os próximos meses, as colheitas são feitas à quinta-feira – e qualquer pessoa pode participar.

A época em que as perpétuas estão floridas é uma das mais bonitas nesta quinta. Por esta altura, o Cantinho das Aromáticas, em Vila Nova de Gaia, é um paraíso de todas as cores. As perpétuas foram plantadas em Maio e a primeira colheita do ano aconteceu a 22 de Julho, mas muitas mais se seguirão até Novembro, todas as quintas-feiras, com participação gratuita.

A próxima colheita é no dia 29 de Julho, entre as 10.00 e as 12.00. Se quiser participar, basta enviar um email com a sua inscrição para geral@cantinhodasaromaticas.pt. Pode trazer crianças, amigos e familiares, os campos são extensos e ao ar livre.

© Cantinho das Aromáticas

Depois de colhidas, as flores vão secar na estufa, para serem usadas em infusões e tisanas – experimente a Amor Perpétuo, várias vezes premiada internacionalmente, constituída por manjericão-canela, erva-príncipe, e mistura de perpétuas.

© Cantinho das Aromáticas

O Cantinho das Aromáticas está situado em Canidelo, em Vila Nova de Gaia, num refúgio campestre longe dos ruídos citadinos que se fazem sentir fora destes muros. É uma quinta biológica fundada em 2002 que se dedica à produção de plantas aromáticas, medicinais e condimentares, com cerca de 2,5 hectares de produção ao ar livre.

No século XIV, esta quinta assistiu a uma das maiores histórias de amor de Portugal. Pedro e Inês de Castro terão aqui vivido dois dos anos mais felizes da sua paixão e aqui terá nascido também a sua primeira filha, D. Beatriz. Hoje é uma das poucas quintas em espaço urbano que produz plantas aromáticas em modo de produção biológico em toda a Europa Ocidental.

Rua do Meiral 508, Canidelo (Vila Nova de Gaia). 91 226 0714. GPS (41º07’30.00”N; 8º38’40.82”W)

