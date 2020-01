Há um jovem chef francês a comandar o Lum’s Food and Drinks, na Senhora da Hora

Em português, francês ou inglês, o nome do restaurante de Hild Gaetan é fácil de pronunciar. Foi precisamente esse o objectivo do chef francês quando decidiu abrir, há uns meses, este espaço na Senhora da Hora. Na carta há pratos fixos como o costeletão de boi (35€/duas pessoas) e o peito de pato com batatas e molho de maçã (14€), mas também sugestões que vão mudando consoante a inspiração do chef e a disponibilidade dos ingredientes, muitos deles biológicos e vindos de pequenos produtores.

A pá de porco no forno com molho de mostarda e cenoura (13€) e o boi à moda da avó, um prato que já se tornou a imagem de marca do Lum’s, cozinhado durante cinco horas a 140º (14€), são algumas das possibilidades. O que também varia são as entradas, mas os cogumelos salteados (4€) e o camembert panado (3€/meio queijo) já são ex-líbris. Assim como a bonita tarte de maçã com gelado de framboesa, que lhe vai dar um montão de likes no Instagram (7€).

Outra das possibilidades para fechar a refeição é o tiramisù de maçã com speculus (uma bolacha de especiarias) e caramelo, que anda a deixar muitos gulosos de boca aberta (5€). Na dúvida, peça as duas e divida com a sua companhia. Ao almoço, a sobremesa não está incluída no menu (9,80€ com prato, bebida e café) mas já lhe demos motivos suficientes para não a dispensar.

