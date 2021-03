Há um novo baloiço para voar entre o mar e o Marão

A freguesia de Lordelo, no concelho de Paredes, tem um novo baloiço paisagístico construído em madeira. Situado no alto de Meda, tem cerca de quatro metros de altura por cinco de comprimento e dá para duas pessoas em simultâneo.

O baloiço está localizado no Cruzeiro de Meda – consulte as coordenadas neste mapa. Está rodeado de paisagens que permitem vislumbrar, no horizonte, o oceano Atlântico e a serra do Marão – daí resulta a inscrição "entre o mar e o Marão", no topo do baloiço. E ainda cheira a novo, tendo sido inaugurado no dia 27 de Março.

© Junta de Freguesia de Lordel Baloiço do Cruzeiro de Meda

“A ideia da Junta de Freguesia passou por dinamizar ainda mais este espaço. Estamos a falar do ponto mais alto de Lordelo, onde é possível apreciar lindas paisagens”, referiu o presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, citado em nota de imprensa.

