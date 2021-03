Há um novo baloiço para voar nas montanhas do Minho

Instalado no miradouro da Serradela, a 850 metros de altitude, o novo baloiço panorâmico foi inaugurado esta terça-feira. Tem cerca de sete metros de altura e uma vista para o pulmão da Serra da Cabreira, o vale do Turio. É o local ideal para ver e registar a paisagem do pôr-do-sol e para fazer um piquenique – a cerca de 300 metros, há uma zona com mesas em pedra, churrasqueiras e sombras proporcionadas pelos imponentes cedros.

© Câmara Municipal de Vieira do Minho Baloiço da Serradela, na Serra da Cabreira

A partir daqui, aproveite para se aventurar nos trilhos que atravessam a serra, seguindo o roteiro recentemente criado pela Câmara Municipal de Vieira do Minho, para potenciar o turismo de natureza da região.

São 12 os pontos de interesse turístico que integram o novo Roteiro da Serra da Cabreira: Parque Florestal, Baloiço da Serradela, Cabanas dos Pastores, Fragas de Pena Má, Área de Lazer Poço das Traves, Ponte da Misarela (conhecida como a "ponte do Diabo"), Praia Fluvial de Campos, Fojo do Lobo dos Anjos (antigas armadilhas de caça), Nascente do Rio Ave, Talefe (o ponto mais alto da Serra da Cabreira, a 1262 metros de altitude), Área de Lazer de Agra e o Parque de Merendas Porto da Lage.

Fotografia: Ana Patrícia Silva A Serra da Cabreira tem vacas muito fotogénicas

Junto ao Baloiço da Serradela, foi também inaugurado um memorial identificativo dos incêndios de 2017, que devastaram uma parte da Serra da Cabreira. Em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o município de Vieira do Minho tem um projecto de arborização, queimas e queimadas controladas, limpeza e reflorestação. Está em curso um programa de transformação da paisagem, para resolver problemas de espécies invasoras como as acácias e transformar a serra numa floresta mais diversa e mais resiliente ao fogo.

+ O novo Baloiço de Canelas está no coração de Gaia

+ Há um novo baloiço para voar entre o Minho e a Galiza

+ O maior baloiço de Portugal inaugurou às portas do Gerês

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana