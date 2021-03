O novo Baloiço de Canelas está no coração de Gaia

A Serra de Negrelos é um dos maiores povoamentos florestais de Vila Nova de Gaia, onde em tempos existiram pedreiras que contribuíram para a prosperidade económica do interior do município. Em 1983, foi criada uma Trilha de Interpretação da Natureza, com o objectivo de transformar a serra num espaço de educação ambiental. Essa trilha foi agora reactivada, para aproximar as pessoas da natureza e para sensibilizar para a conservação deste espaço verde, tão importante no meio de uma cidade.





Continua apaixonado pelo Porto? Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente realmente pela sua cidade.





Mas há uma novidade nesse percurso: um baloiço, criado por um grupo de amigos do ADC Santa Isabel Trail & Running, que anda a tentar levar mais gente a conhecer a Serra de Negrelos. O grupo tratou de recuperar e remarcar o antigo trilho, para "preservar a memória" desse percurso, explica João Paulo Silva. O baloiço começou por ser apenas um chamariz para atrair mais pessoas à serra, mas neste momento é "o monumento mais visitado de Gaia", brinca.

© DR Baloiço de Canelas, na Serra de Negrelos

Mas existe um objectivo maior no trabalho que estão a fazer: recuperar a serra e "fazer com que seja valorizada", com menos eucaliptos e mais árvores autóctones. Até porque este é um local especial, uma "serra mágica", como a define João Paulo. "Eu sou professor e nos últimos tempos passava horas em frente ao computador. Quando fugia para a serra, regressava de lá como novo. Quem aqui vem, sai daqui melhor", garante.

© DR A trilha da "serra mágica"

O baloiço está enquadrado pela mancha florestal da serra e tem vista para um espelho de água, uma lagoa na antiga pedreira. Para lá chegar, basta seguir um caminho assinalado com fitas cor-de-rosa, que começa junto ao coreto e à igreja de Canelas (ver mapa). Com cerca de 5 km, é um trilho com pouco desnível – até pode ser feito por avós e netos, com os devidos cuidados.

© DR

De forma a evitar os ajuntamentos de pessoas num só sítio, o que habitualmente acontece nos baloiços, estão a criar outros pólos de atracção. Um deles será outro baloiço, que poderá surgir em breve num ponto mais alto da serra, com vista para o mar.

+ Parque Biológico de Gaia reabre a 5 de Abril

+ Gaia vai ampliar Parque da Lavandeira e recuperar a antiga estufa

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana