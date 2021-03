Parque Biológico de Gaia reabre a 5 de Abril

O Parque Biológico celebrou o seu 38.º aniversário, no passado dia 21 de Março, de portas fechadas ao público. Mas está para breve a sua reabertura. No site oficial do parque, anuncia-se que as portas voltam a abrir-se a partir de 5 de Abril. De acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde, o uso de máscara será obrigatório.





O Parque Biológico foi inaugurado em 1983, na periferia de Vila Nova de Gaia, nas freguesias de Avintes e Vilar de Andorinho. Não é uma reserva natural, nem um jardim zoológico, nem um jardim botânico, mas tem um pouco de tudo isso. Estende-se pelo vale do rio Febros, um afluente da margem esquerda do Douro, agregando um conjunto de antigas quintas que foram aproveitadas para mostrar parte do património natural e cultural do nosso país.

Aqui pode observar árvores e plantas próprias da região, bem como animais, sobretudo da fauna ibérica. O parque integra um viveiro que produz anualmente milhares de plantas de mais de 300 espécies e um centro de recuperação de animais selvagens, encontrados feridos ou detidos ilegalmente em cativeiro. Todos os animais selvagens da fauna portuguesa são tratados e restituídos à natureza em local apropriado, sempre que possível.

Animais como gamos, corços, bisontes-europeus, raposas, águias-de-asa-redonda, milhafres, gralhas, patos-reais, galinhas-de-água, gaivotas, coelhos-bravos e esquilos vivem e reproduzem-se nas instalações do parque. Mais de 70 espécies de aves vivem ou visitam o parque durante as migrações, das quais mais de 30 espécies nidificam aqui.

+ Visite o Parque Biológico de Gaia sem sair de casa

+ Nasceram duas cegonhas-brancas no Parque Biológico de Gaia

+ Raposa encontrada na rua está a recuperar no Parque Biológico

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana