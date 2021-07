Há um novo bar de praia em Gaia com cocktails e comida de conforto

Inspirado na cultura, na energia e na gastronomia havaiana, o Honolulu nasceu no Porto em 2017, com um conceito de comida de conforto saudável. Em Junho deste ano, rodeou-se de mar e areia, aproximando-se da sua fonte de inspiração. Instalou-se na Praia de Dunas Mar, em Vila Nova de Gaia, onde vai estar aberto até 30 de Setembro, com comida, cocktails e sunsets ao fim-de-semana, com a presença de DJs.

© DR / Honolulu Praia - Food & Cocktails

No Honolulu Praia - Food & Cocktails pode contar com uma carta extensa de cocktails (desde 4€), mas também gins, rum, tequila, vinhos, sangrias e whisky. Quem preferir bebidas sem álcool, pode experimentar os mocktails (desde 4€), as limonadas (desde 2,50€), sumos de fruta, chá, chocolate quente e especialidades de café.

© DR / Honolulu Praia - Food & Cocktails

Para comer, há nachos (6,90€), ovos mexidos (desde 4,50€) e hambúrgueres de ovos (7,50€), de carne de vaca (8€), de salmão (8,50€), de peru (8,50€) ou vegetariano (7,50€). Há também bowls de salmão fumado (8,50€), camarão (9€), frango (8€), presunto (8€), cuscuz, fruta e vegetais (7,50€), e de croquetes veggie (8€). Para petiscar, pode entreter-se com as tábuas de queijos e enchidos (10€), as batatas fritas com molho aioli (4€) e os croquetes de alheira ou vegetarianos (6,50€).

© DR / Honolulu Praia - Food & Cocktails

Pode ainda provar smoothies (desde 4,30€), tostas (desde 3€), panquecas (desde 5€), torradas, croissants e outros produtos de pastelaria, iogurte com frutas e granola e smoothie bowls como o tropical (7,50€), de açaí (7€) ou o "sexy snickers", com banana, cacau, leite de amêndoa e manteiga de amendoim (6,90€).

Praia de Dunas Mar, Francelos (Vila Nova de Gaia). Horário: todos os dias 09.30-20.00. Contactos: 22 093 8939 / Instagram / Facebook. Pet-friendly.

