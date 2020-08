Há um novo ecrã gigante em Gaia para ver os jogos da Liga dos Campeões

A Lemon Plaza é um dos espaços de restauração do World of Wine, o novo quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia. Vai abrir nos dias 18, 19 e 23 de Agosto, propositadamente para receber os fãs de futebol que queiram ver a fase final da Liga dos Campeões. Segundo o comunicado oficial, terá "um dos maiores ecrãs do Porto e de Gaia".

A carta estará ajustada ao evento, repleta de vinho, cerveja e petiscos como moelas, tábuas de queijos e enchidos, polvo, alheira de Mirandela, azeitonas marinadas e tostas alentejanas. Não é preciso fazer reserva, basta aparecer a partir das 18.30.

A Lemon Plaza abrirá de forma definitiva e com carta específica em Novembro. Está decorada de forma a lembrar uma praça tipicamente portuguesa e será um espaço de convívio, para servir pequenos-almoços e refeições ligeiras, para qualquer hora do dia.

