World of Wine arranca com workshops de degustação de chocolate

Todas as justificações são boas para provar chocolate. E para visitar o recém-inaugurado World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia. Se quiser juntar as duas, inscreva-se nos Workshops de Degustação no The Chocolate Story, o museu mais perto do Cais de Gaia.

O workshop nível I é, segundo o comunicado, "uma introdução ao mundo do cacau e do chocolate" e acontece duas vezes por dia, às 15.00 e 16.30 durante a semana, e às 11.30 e 15.00 aos sábados e domingos. Origens, fabrico, sabores e aromas serão alguns dos aspectos abordados na formação que dura 45 minutos e tem o custo de 14€ – se comprar o workshop como suplemento à visita ao museu, o preço é de 10€.

Para breve estão previstos mais dois níveis de workshops: o nível II de degustação, "ideal para quem pretende um conhecimento mais aprofundado sobre o mundo do chocolate", que terá um custo de 45€ (ou 20€ se comprar como complemento ao museu) e acontecerá ao sábado às 16.30.

O outro, sobre a harmonização com vinho do Porto, acontecerá uma vez por mês e terá o custo de 70€.

