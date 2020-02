O Âme Coffee é o novo espaço dedicado ao café de especialidade do Porto

Âme significa alma em francês mas também pode ser um convite a amar na língua de Mariana Moura e André Dias, que se instalaram no Porto, vindos de São Paulo, no início do ano passado. Âme é essencialmente “um acrónimo de Add More Energy”, explicam. E energia, como todos sabemos, é café, mais concretamente, café de especialidade, uma paixão que o casal descobriu depois de fazer alguns cursos relacionados com o tema ainda no Brasil.

Para o macchiato (1,90€), cappuccino (2,50€), latte (3€) e outros, o café – com 60% Brasil, 30% Guatemala e 10% Etiópia –, é torrado pelo 7g Roaster, em Gaia, e resulta num blend onde o chocolate de leite e os frutos vermelhos sobressaem. Para as bebidas de filtro, como a V60 (a partir de 3€) ou o aeropress (3€), a torra é da responsabilidade da Booínga Coffee Roasters.

© João Saramago

As tostas em pão de fermentação natural da Pão da Terra (a partir de 4€), como a de salmão fumado com queijo creme e limão preservado (além do café, o casal também se dedica a fermentações) e a de abacate com gema de ovo curada são boas opções para um almoço leve. Para sobremesas, pequenos-almoços e lanches, as opções passam pelos bolos caseiros, como o de limão com sementes de papoila ou o banana bread (2,50€/fatia); pelos scones do Chá das Cinco (1,60€); ou pelos brownies (2€) e queijadas (1,80€) do Bolinhos do Jorge.

Em breve, o brunch será uma realidade ao fim-de-semana e a sala do andar de baixo deste antigo gabinete de arquitectura será palco de workshops. Há ainda um pátio nas traseiras, perfeito para os dias de sol, e muito espaço no interior para refeições demoradas, convívios animados ou horas de trabalho. Ah, e os amigos de quatro patas são bem-vindos.

