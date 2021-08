Há um novo percurso pedestre para descobrir o Minho rural

O trilho dos Carvalhos do Ermal percorre a natureza e o património de Vieira do Minho, entre praias fluviais, carvalhos centenários e caminhos rurais.

Vieira do Minho está a reforçar a rede de percursos pedestres com a criação de novas rotas. Ao todo, o concelho conta com 130 quilómetros de trilhos e o mais recente já está pronto e sinalizado. Lançado este mês, o PR10 VMR - Carvalhos do Ermal percorre vários elementos naturais, culturais e patrimoniais do concelho, ao longo de dez quilómetros.

Este percurso de pequena rota é circular, com uma duração aproximada de três horas. Tem início e término na Praia Fluvial do Carvalho da Albufeira do Ermal (ver mapa), um bom local para descansar ou para actividades como canoagem e paddle.

© Município de Vieira do Minho

O trilho percorre a freguesia de Guilhofrei, situada no sopé da Serra do Merouço, e poderá ser realizado em qualquer altura do ano. Ao longo do seu traçado, atravessa pontos de interesse como carvalhos centenários, caminhos rurais, casas com história, vestígios da antiga calçada medieval, rios e ribeiras, fontes de água fresca, parques de merendas, capelas e alminhas.

© Município de Vieira do Minho

Descarregue aqui o ficheiro em formato KMZ para acompanhar através do Google Earth e conheça aqui a rede completa de percursos pedestres de Vieira do Minho.





