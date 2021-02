Serra da Cabreira vai ter novos trilhos e um baloiço

Quem sobe a Serra da Cabreira tem a companhia dos chocalhos do gado barrosão e do trote dos cavalos garranos. Pelas suas encostas e ribeiros, abrem-se caminhos bucólicos moldados pela mão da natureza e a mão humana, com uma grande diversidade de espécies de fauna e flora, lagoas e cascatas. No cume, a 1262 metros de altitude, surge uma paisagem deslumbrante sobre as aldeias serranas, as albufeiras e a Serra do Gerês.

Fotografia: Ana Patrícia Silva Parque eólico na Serra da Cabreira

Em breve, haverá novas formas de percorrer esta serra, preferencialmente a pé ou de BTT. A Câmara de Vieira do Minho está a ultimar o Roteiro da Serra da Cabreira, que inclui 11 pontos turísticos de elevado interesse patrimonial e natural. Entre eles destaca-se o parque florestal, a ponte da Misarela (conhecida como a "ponte do Diabo"), as Fragas de Pena-Má, os fojos do lobo (antigas armadilhas de caça), a nascente do rio Ave (que desagua em Vila do Conde), a praia fluvial de Campos e outras zonas de lazer.

O projecto inclui a construção de um baloiço panorâmico no Miradouro da Serradela e a instalação de painéis identificativos dos restantes locais, bem como a sua sinalização. O Roteiro da Serra da Cabreira foi articulado com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e será aberto ao público quando as restrições forem levantadas.

© Câmara Municipal de Vieira do Minho Praia Fluvial de Campos

Vieira do Minho encontra-se também a desenvolver três novos trilhos sinalizados que vêm reforçar a rede de percursos pedestres já existentes na Serra da Cabreira. O PR7 fará a ligação circular entre o Santuário de N.ª Sr.ª da Lapa e o Castro de Anissó. O PR8 vai mostrar os locais da história associada às ocorrências das II Invasões Francesas, com passagem nas pontes de Saltadouro e Misarela. Por último, o PR9 vai dar a conhecer o coração da Serra da Cabreira e a nascente do Rio Ave.

© Câmara Municipal de Vieira do Minho A nascente do rio Ave, na Serra da Cabreira

