Há uma exposição gratuita de grandes autores da pintura portuguesa para ver em Gaia

A Galeria do World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, vai receber uma selecção de 54 obras de referência de autores consagrados, representativas da pintura portuguesa dos séculos XIX e XX. A exposição, com entrada livre, pode ser vista entre os dias 7 e 10 de Outubro.



Amadeo de Souza-Cardoso, Aurélia de Sousa, Júlio Pomar, Silva Porto, José Malhoa, Columbano Bordalo Pinheiro, José Júlio de Sousa Pinto, António Carneiro, Sarah Affonso, Mário Eloy, Maria Helena Vieira da Silva, Mário Cesariny, Carlos Botelho e Manuel Cargaleiro são alguns dos nomes representados nesta que é "uma colecção de pintura portuguesa de reconhecido interesse museográfico", lê-se em comunicado.

A exposição estará patente na galeria do WOW no dia 7 de Outubro, entre as 18.00 e as 20.00, e nos dias 8 a 10 de Outubro, entre as 14.00 e as 20.00. No dia 7 de Outubro, pelas 19.00, haverá uma visita guiada para apresentação da exposição, realizada pelo professor, historiador e crítico de arte Bernardo Pinto de Almeida.

Estas obras estarão depois num leilão presencial da Cabral Moncada Leilões, que se realizará em Lisboa, no dia 18 de Outubro, às 19.30.

+ Exposições a não perder no Porto

+ Numa antiga adega em Gaia nasceu um restaurante

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal