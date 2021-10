Numa antiga adega em Gaia nasceu um restaurante

O novo restaurante do World of Wine abriu numa antiga adega histórica e é ideal para refeições em grupo, com pizzas, hambúrgueres, sandes e saladas.

O World of Wine deu as boas-vindas ao Outono com a abertura de um novo restaurante. Inaugurado a 2 de Outubro, o Pip está localizado junto da nova galeria comercial, próximo do Pink Palace e do Museu da Moda e dos Têxteis. No espaço de uma antiga adega histórica, os tonéis de vinho do Porto marcam presença ao lado de mesas corridas, ideais para refeições em família ou com amigos.

© DR Restaurante Pip

No menu há saladas (7-9€), sopas (5€), sanduíche reuben com pastrami, chucrute, molho russo, queijo emmental e chips (11€), hambúrguer de carne Black Angus com batata frita caseira e coleslaw (15€), hambúrguer duplo (20€), carbonara (12€), putanesca (11€), lasagna (13€), prego no prato (18€) e salmão com risoto de espargos e tomate confitado (16€). Do forno saem pizzas como a clássica Margherita (12€), Gamberi (16€), Calzone (18€), Prosciutto (16€) e Bianca (15€).

© DR Hambúrguer Pip

Para terminar, pode provar sobremesas como o brownie com chantili e gelado de baunilha (5€), tarte de maçã com creme inglês e gelado de nata (6€), panacota de frutos vermelhos (5€), pêra confitada com mousse de caramelo e streusel de amêndoa (5€), cheesecake de morango (5€), fruta da época (4€) ou fruta tropical (6€).

Das 15.00 às 19.00, o menu de snacks inclui uma sanduíche reuben (11€), um hambúrguer (15€), um hambúrguer duplo (20€), uma sanduíche veggie com legumes grelhados, mozarela e orégãos (10€), pizzas (12-16€), brownie (5€) e tarte de maçã (6€).

© DR Restaurante Pip

A carta de bebidas é extensa e inclui variados tipos de vinho, espumantes, champanhe, sangria, cocktails com vinho do Porto, gin, sidra, cerveja, sumos naturais, refrigerantes, chás, infusões, chocolate quente, cafés e derivados.

A happy hour acontece entre as 17.00 e as 19.00, com desconto de 25%. A acompanhar, há uma tábua de queijos com compota de frutos vermelhos (9€), alheira com pão e broa (6€), sanduíche de rosbife e cheddar (9€), pastel de nata com frutos vermelhos (1,50€) e maxi cookies com mirtilos e chocolate branco (2,50€).

O Pip está aberto todos os dias – de segunda a sexta-feira, das 12.00 às 15.00 e das 19.00 às 23.00, e ao fim-de-semana, das 12.00 às 23.00. A reserva de mesa pode ser feita directamente no site www.wow.pt.

