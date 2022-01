Há uma nova casa de brunch na Foz aberta todos os dias

Com uma decoração de inspiração espacial, o Área 55 serve os clássicos do brunch, como panquecas, ovos e bowls, mas também opções mais saudáveis.

As portas do Área 55 abriram pouco antes de o ano de 2021 terminar. O nome foi inspirado na "Área 51", a misteriosa base militar norte-americana envolta em lendas e teorias relativas à existência de extraterrestres. A decoração reflecte também essa inspiração, com a presença de um Charlie Chaplin vestido de astronauta, criado pelo artista plástico Mário Ferreira.

Este novo espaço na Foz foi fundado por Teresa Bianchi, Carlos Bravo e Sandra Bravo, três amigos com experiência na restauração há mais de 20 anos. O Área 55 rege-se pelas leis do brunch, com bowls frias e quentes, panquecas doces e salgadas, tostas e ovos – com várias opções para os mais gulosos, mas também para quem está a tentar entrar no novo ano de forma mais saudável.

“O Área 55 pretende recriar o conceito de brunch com alguma irreverência, num mote de que tudo aqui pode acontecer”, diz Teresa Bianchi, citada em comunicado. “Aos pratos clássicos, juntamos um twist de criatividade e o resultado é uma carta que pretende arrojar na oferta e ser um dos espaços de visita obrigatória na cidade do Porto em 2022”, acrescenta Carlos Bravo.

O brunch, que é servido à carta, inclui várias opções de ovos, como o Benedict Tabafeira (7€), com base de English muffin, esparregado, tabafeira, molho holandês, omelete de claras, salada com alface romana, pepino doce e vinagrete de amendoim, ou o Benedict de Picanha (9€), com picanha, três lâminas, ovo, molho béarnaise e cebolinho.

Na categoria das panquecas, há versões doces e salgadas. Nas salgadas, lidera a panqueca com bacon, abacate e ovo estrelado (6€), ao passo que nas versões doces há opções com Nutella (6,50€), manteiga de amendoim (5,50€), leite condensado (5,50€) e doce de ovos e frutos secos (7€).

Para quem procura opções mais reconfortantes no horário de almoço, ou para um jantar antecipado, as sugestões da casa passam pela bowl de frango (9€) com batata frita, pão pita, frango, duas pimentas, pepino doce laminado e mayo de limão (9€), e a bowl de moqueca (13€), com camarão, caju, pimentos vermelhos, coco, alho, cebola, banana frita, arroz, malagueta e micros de coentros.

Mas também há propostas mais leves ou low carb. Além das tradicionais bowls de iogurte, granola, fruta e açaí, há uma bowl fria que junta abacate, banana, morangos e três tipos de chocolate (5€); a salada Caesar Palace Hotel (6€) para partilhar, com alface romana, molho caesar, tostas e parmesão; e ainda a Tapioca (8,5€), com provolone grelhado, bacon, ovo estrelado, rúcula e tomate pico de gallo. A acompanhar, há bebidas de cafetaria, sumos naturais, finos, vinhos, cocktails, sangrias e kombuchas.

Praça D. Afonso V, 55H (Porto). 22 241 1343. Seg-Sex 08.00-20.00 Sáb-Dom 09.00-20.00

