Há uma nova esplanada na Afurada para devorar sushi

O Armazém do Sushi abriu um novo restaurante em Vila Nova de Gaia. Com vista para o rio Douro, pode provar sushi de autor e pratos da cozinha mediterrânea.

Depois da Agudela, o Armazém do Sushi chegou à Afurada. O restaurante abriu em Junho, em terra de pescadores, com o rio Douro como cenário na esplanada ao ar livre. A decoração foi pensada ao pormenor, com inspiração nipónica e um painel com mais de sete metros da autoria de Mr. Dheo.

O menu executivo, disponível de terça a sexta-feira ao almoço, custa 16,90€ e inclui entradas, sushi e sashimi. Se optar pela carta, há entradas como sopa de miso, gyosas de frango ou vegetais, bombons de alheira, crepes de vegetais, rolitos de camarão, tempura de camarões com amêndoa, tártaro de atum, ceviche e tiradito.

Há sushi freestyle a preços entre 15€ (vegan, com dez peças) e 75€ (Yakuza Premium, com 50 peças), temaki (6,50-11€) vegetariano, de salmão, atum ou camarão, hot rolls (desde 9€/oito unidades), uramaki (desde 9,50€/oito unidades), hosomaki (desde 6€/oito unidades), gunkans (desde 7€/duas unidades), nigiri (11-18€/duas unidades) e sashimi (11-22€/sete unidades).

A esplanada tem vista para o rio Douro

Se preferir pratos de inspiração mediterrânea, pode experimentar a carbonara com salmão (19€), medalhão de mignon com aligot (19€), atum braseado com risoto (19€), escondidinho de bacalhau (18€), risoto de cogumelos e trufa (18€), espetada do mar (27€) e tomahawk (55€/duas pessoas).

As crianças têm direito a um hambúrguer no prato com batata frita (12€) e ao Sangoku (12€), que inclui makis de salmão, nigiris, mini temakis de salmão e dois hot philadelphia.

O interior é decorado com inspiração nipónica e um mural de Mr. Dheo

Nas sobremesas, há gulodices como bola de gelado com amêndoa (2,50€), banoffee na taça (6€), sopa de morangos (7€), fondant de caramelo (9€) e cheesecake de frutos vermelhos (5,50€). A carta de bebidas inclui cocktails, vinhos, cervejas, sangrias e champanhe (com uma selecção premium).

Pode reservar a sua mesa online, optar pelo take-away ou pela entrega ao domicílio.

Rua 27 de Fevereiro, 1 (Afurada), Vila Nova de Gaia. 918 654 819. 12.00-15.30 e 19.00-23.00 (encerra à segunda-feira). Site, Instagram, Facebook.

